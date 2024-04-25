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В районе Бурятии исправили забавную путаницу с датами ремонта дороги

В районе Бурятии исправили забавную путаницу с датами ремонта дороги
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Ошибку устранили спустя неделю

Ещё неделю назад на информационном щите в прибрежном Баргузинском районе обнаружили забавную ошибку. На нём разместили информацию о ремонте региональной трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Речь об участке протяжённостью в 10 километров.



С датами ремонта произошла путаница – начать его, если верить табло, должны 18 декабря 2025-го, а завершить – 30 октября того же года. 

Неточность спустя неделю исправили и разместили фотоподтверждение в группе в группе «Баргузин-инфо.24/7». Согласно обновлённой информации, работы стартуют 18 декабря 2023-го и продлятся до 30 октября 2025-го. Приводить участок в порядок будут по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



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