В столице Бурятии наводят марафет после зимы

В городе убирают прошлогоднюю листву и отмывают памятники
Улицы бурятской столицы усиленно готовят к лету. Как сообщили в комитете городского хозяйства, порядок наводят в круглосуточном режиме – дороги очищают от песка и пыли, а зелёные зоны – от прошлогодней листвы.
Кроме того, в Улан-Удэ убирают мусор, моют и красят ограждения и облагораживают остановки и памятники. И это – лишь часть всех работ.
Весь апрель в рамках месячника чистоты (возрастное ограничение – 0+) сотрудники комбината благоустройству вывозят отходы, которые собирают организации. Всего с начала месяца набралось уже более 230 КамАЗов с мусором.
О необходимости уборки городских улиц можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по номерам 379-646 и 380-838.
«У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе», - считает Игорь Шутенков
В городе убирают прошлогоднюю листву и отмывают памятники
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