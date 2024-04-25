В столице Бурятии наводят марафет после зимы



Улицы бурятской столицы усиленно готовят к лету. Как сообщили в комитете городского хозяйства, порядок наводят в круглосуточном режиме – дороги очищают от песка и пыли, а зелёные зоны – от прошлогодней листвы.



Кроме того, в Улан-Удэ убирают мусор, моют и красят ограждения и облагораживают остановки и памятники. И это – лишь часть всех работ.



Весь апрель в рамках месячника чистоты (возрастное ограничение – 0+) сотрудники комбината благоустройству вывозят отходы, которые собирают организации. Всего с начала месяца набралось уже более 230 КамАЗов с мусором.



О необходимости уборки городских улиц можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по номерам 379-646 и 380-838.



