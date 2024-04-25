В Бурятии полыхало сельское кладбище





В итоге огонь уничтожил растительность на площади в 300 квадратных метров и повредил три ограды и венки. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение неустановленных лиц с огнём.



Всё произошло утром 25 апреля в кабанском селе Байкало-Кудара. В экстренную службу «112» поступило сообщение о возгорании на кладбище. Туда отправились двое сотрудников 26-ой пожарной части 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии.Когда они прибыли на место захоронения, там полыхала сухая трава. Потушили её за 11 минут.