В селе Бурятии под покровом ночь вспыхнула стайка

К пожару привело короткое замыкание
Пожар произошёл ночью 25 апреля в кяхтинском селе Усть-Киран. На улице Школьная вспыхнула стайка, сообщает «Кяхта-инфо.24/7». На место отправились трое сотрудников пожарной части № 33.
Возгорание ликвидировали в 2:50. Огонь уничтожил саму постройку на площади в 150 квадратных метров и два кубометра дров. Причина уже известна – короткое замыкание электропроводки.
К пожару привело короткое замыкание
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