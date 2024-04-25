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В селе Бурятии под покровом ночь вспыхнула стайка

В селе Бурятии под покровом ночь вспыхнула стайка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К пожару привело короткое замыкание

Пожар произошёл ночью 25 апреля в кяхтинском селе Усть-Киран. На улице Школьная вспыхнула стайка, сообщает «Кяхта-инфо.24/7». На место отправились трое сотрудников пожарной части № 33.
 
Возгорание ликвидировали в 2:50. Огонь уничтожил саму постройку на площади в 150 квадратных метров и два кубометра дров. Причина уже известна – короткое замыкание электропроводки.

пожар

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