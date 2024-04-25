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В Улан-Удэ перед судом предстанет группа из девяти наркосбытчиков

В Улан-Удэ перед судом предстанет группа из девяти наркосбытчиков
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержанные – молодые люди от 20 до 28 лет

В Улан-Удэ полиция завершила расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы наркосбытчиков. Обвиняемым от 20 до 28 лет, сообщили в МВД по Бурятии.

Установлено, что криминальный бизнес весной 2023 года организовал 28-летний горожанин. Он закупал крупные партии запрещённых веществ в подпольном интернет-магазине. Для доставки нелегальных заказов он привлёк трёх молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет. Они привозили ему наркотики из Иркутской, Тюменской областей и Красноярского края.

В дальнейшем лидер расфасовывал «товар» и через тайник передавал розничным закладчикам – четырём юношам 20-22 лет и 21-летней девушке. Сообщники делали закладки по всему Улан-Удэ и таким образом сбывали наркотики наркоманам.


В том же 2023 году сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков «накрыли» наркосбытчиков. Из обнаруженных 25 тайников и у самих задержанных изъяли партии различных наркотиков.

Все девять задержанных содержатся под стражей. Недавно уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

 

наркотики

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