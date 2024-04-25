25 апреля

24 апреля

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В Бурятии лесной пожар тушили более 70 человек

В Бурятии лесной пожар тушили более 70 человек
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Он разгорелся из-за неосторожности с огнём

В минувшую среду, 24 апреля, в Бурятии обнаружили одно лесное возгорание – в Иволгинском районе. К нему привело неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
 
Всего к тушению привлекли 71 человека, включая сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников, и задействовали 19 единиц техники. К утру 25-го апреля огненный очаг удалось локализовать. Со стихией продолжают бороться 20 человек и 5 единиц техники.
 
Общая площадь пожара составила 24 гектара. Ликвидировать его планируют в первой половине дня. Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



На очередном заседании республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров зампред правительства Бурятии Иван Альхеев поручил продолжить профилактическую работу с населением и усилить патрулирование лесных массивов, особенно – на майских праздниках.

- Это позволит предупредить возгорания и при возникновении – оперативно их ликвидировать. Все силы и средства районов республики должны быть в полной боевой готовности, – отметил Иван Альхеев.

В Бурятии сейчас действует особый противопожарный режим, а потому вход и въезд в леса – под табу. 
лесные пожары лес РАЛХ

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