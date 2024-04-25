В Бурятии лесной пожар тушили более 70 человек



В минувшую среду, 24 апреля, в Бурятии обнаружили одно лесное возгорание – в Иволгинском районе. К нему привело неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего к тушению привлекли 71 человека, включая сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников, и задействовали 19 единиц техники. К утру 25-го апреля огненный очаг удалось локализовать. Со стихией продолжают бороться 20 человек и 5 единиц техники.