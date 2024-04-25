25 апреля

24 апреля

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Дорогу и дома в северном посёлке в Бурятии топит талой водой

Дорогу и дома в северном посёлке в Бурятии топит талой водой
Общество,  Фото:«Северобайкалье-инфо.24/7»
Там закопали дренажную канаву

В северобайкальском посёлке Нижнеангарск убрали остановку возле школы и перенесли её в другое место, а дренажную канаву, которая там была, закопали. Обводную же, по словам местных жителей, так никто и не сделал.

- В итоге талая вода бежит через дорогу и мимо домов. Ночью канавки перемерзают и всё идёт во дворы, – пожаловались люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Глава Нижнеангарска Сергей Иванов пояснил: в месте прокладки обводной канавы проходят подземные коммуникации связи.

- Без разрешения владельца выполнение земляных работ невозможно. При получении согласования их выполнят в тёплое время года, – подчеркнул Иванов.
дорога жалобы

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