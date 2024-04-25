Дорогу и дома в северном посёлке в Бурятии топит талой водой



В северобайкальском посёлке Нижнеангарск убрали остановку возле школы и перенесли её в другое место, а дренажную канаву, которая там была, закопали. Обводную же, по словам местных жителей, так никто и не сделал.



- В итоге талая вода бежит через дорогу и мимо домов. Ночью канавки перемерзают и всё идёт во дворы, – пожаловались люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Глава Нижнеангарска Сергей Иванов пояснил: в месте прокладки обводной канавы проходят подземные коммуникации связи.



- Без разрешения владельца выполнение земляных работ невозможно. При получении согласования их выполнят в тёплое время года, – подчеркнул Иванов.

