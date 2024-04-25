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В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нетерпеливого любителя спиртного

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нетерпеливого любителя спиртного
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Он принялся распивать алкоголь прямо в магазине

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка, который принялся распивать купленный алкоголь прямо в магазине.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, днём в продуктовом магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны.

- Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы установили, что один из посетителей магазина распивает только что купленный алкоголь в торговом зале. Со слов работников торговой сети, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не реагировал на замечания и не прекращал нарушать общественный порядок, - рассказали в Росгвардии.

Нарушителя задержали и доставили в полицию. Им оказался 34-летний житель района, который возвращался домой с вахты.

Полицейские привлекли его к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте. 
Росгвардия алкогольное опьянение

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