В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нетерпеливого любителя спиртного

Он принялся распивать алкоголь прямо в магазине
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка, который принялся распивать купленный алкоголь прямо в магазине.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, днём в продуктовом магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны.
- Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы установили, что один из посетителей магазина распивает только что купленный алкоголь в торговом зале. Со слов работников торговой сети, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не реагировал на замечания и не прекращал нарушать общественный порядок, - рассказали в Росгвардии.
Нарушителя задержали и доставили в полицию. Им оказался 34-летний житель района, который возвращался домой с вахты.
Полицейские привлекли его к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте.
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Происшествия, Фото:
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