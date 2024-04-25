В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нетерпеливого любителя спиртного

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Он принялся распивать алкоголь прямо в магазине



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка, который принялся распивать купленный алкоголь прямо в магазине.



Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, днём в продуктовом магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны.



- Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы установили, что один из посетителей магазина распивает только что купленный алкоголь в торговом зале. Со слов работников торговой сети, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не реагировал на замечания и не прекращал нарушать общественный порядок, - рассказали в Росгвардии.



Нарушителя задержали и доставили в полицию. Им оказался 34-летний житель района, который возвращался домой с вахты.



Полицейские привлекли его к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте.

