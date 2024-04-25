Чимит Бальжинимаев просит быть бдительными
От имени председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимита Бальжинимаева вновь начали поступать сообщения от мошенников. Об этом сообщается в телеграм-канале горсовета.
- Мошенники используют поддельный аккаунт председателя в Telegram, чтобы ввести в заблуждение и обмануть людей. Чимит Бальжинимаев просит не поддаваться на уловки мошенников и быть бдительными и осторожными, - говорится в сообщении.
Аферисты в последнее время активно создают поддельные аккаунты чиновников, глав различных ведомств, учреждений, руководителей предприятий. Недавно руководитель МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов предупредил, что неизвестные создали в Telegram фейковый аккаунт от его имени.
До этого в Telegram появился фейковый прокурор Бурятии.
Чаще всего с фальшивых аккаунтов мошенники пишут коллегам и предупреждают якобы о проверках ФСБ. Затем, когда в дело вступает «сотрудник органов», жертва ему доверяет и следует инструкциям. Только сегодня стало известно, что по такой схеме житель Заиграевского района потерял почти 4,5 млн рублей.
Мошенники подделали аккаунт председателя Улан-Удэнского горсовета
Происшествия, Фото:
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