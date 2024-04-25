За год тренировок у них уже есть заметные результаты
Прекрасная половина Детской республиканской клинической больницы активно занимается укреплением своего здоровья. Медработники и административный персонал больницы посещают тренировки по фитнесу, пилатесу и разучивают танцы в стиле зумба с профессиональным инструктором. Все занятия проходят на территории больницы.
- У нас проходят силовые и кардиотренировки, также есть мягкий фитнес — пилатес. На занятиях мы используем гантели, резинки для фитнеса. Девушки — большие молодцы, очень стараются, с радостью приходят на тренировки, - говорит фитнес-инструктор Екатерина.
Тренер отмечает, что кто-то из сотрудников занимается для хорошей физической формы и настроения, а кто-то приходит на занятия, чтобы восстановиться после травмы.
За год тренировок у девушек уже есть заметные результаты — улучшилось самочувствие, настроение, они стали более выносливыми, физически активными.
- Отметим, что сотрудники ДРКБ имеют возможность для физической активности в течение дня и бесплатные занятия спортом в свободное от работы время. В больнице есть собственный тренажёрный зал, - заключили в больнице.
В Улан-Удэ медработники детской больницы посещают тренировки по фитнесу и пилатесу
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