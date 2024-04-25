Большинство улан-удэнцев оказались не в восторге от физкультминуток на работе



Опрос, который устроили представители сервиса SuperJob, показал, что лишь 46% жителей бурятской столицы хотели бы заниматься на работе так называемой производственной гимнастикой. И мечтают о ней почему-то преимущественно горожане, получающие меньше 50 тысяч в месяц. В основном это инженеры, бухгалтеры и учителя.



А вот те, у кого зарплата – свыше 100 000 рублей, чаще самостоятельно организуют себе необходимый уровень спортивной нагрузки в течение дня. Ещё 4% улан-удэнцев сообщили, что в их компаниях проводят такие физкультминутки – причём, как утверждают 2% респондентов, делать это приходится «добровольно-принудительно».



Идея заставить заниматься взрослых людей спортом в офисе многим кажется спорной. Вместе с тем перерывы на физические упражнения самостоятельно регулярно устраивают 14% наших земляков и каждый третий — время от времени, не каждый день.



