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В Улан-Удэ впервые пройдёт Пасхальное крестное шествие

В Улан-Удэ впервые пройдёт Пасхальное крестное шествие
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Верующие пройдут по центральным улицам города

Подготовка к Пасхе в Улан-Удэнской и Бурятской епархии ведётся полным ходом.

- В этом году праздник будет особенный — впервые в день Светлого Христова Воскресения 5 мая, во главе с Митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом и городским духовенством, по центральным улицам Улан-Удэ пройдёт Пасхальное крестное шествие от строящегося Успенского кафедрального собора до Одигитриевского собора, - сообщили в епархии.

Затем в Одигитриевском соборе будет совершена Великая Пасхальная вечерня, которую также возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

После впервые на территории Одигитриевского собора состоится праздничный пасхальный концерт под открытым небом и общая трапеза в формате полевой кухни.

Расписание:

- 16:00 – Начало крестного хода. Успенский кафедральный собор (парк имени Орешкова);
- 17:00 – Великая Пасхальная вечерня. Одигитриевский собор;
- 17:30 – Пасхальный концерт и трапеза. Территория Одигитриевского собора.


Возрастное ограничение – 0+

Пасха православие крестный ход

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