В Улан-Удэ впервые пройдёт Пасхальное крестное шествие

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Верующие пройдут по центральным улицам города



Подготовка к Пасхе в Улан-Удэнской и Бурятской епархии ведётся полным ходом.



- В этом году праздник будет особенный — впервые в день Светлого Христова Воскресения 5 мая, во главе с Митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом и городским духовенством, по центральным улицам Улан-Удэ пройдёт Пасхальное крестное шествие от строящегося Успенского кафедрального собора до Одигитриевского собора, - сообщили в епархии.



Затем в Одигитриевском соборе будет совершена Великая Пасхальная вечерня, которую также возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



После впервые на территории Одигитриевского собора состоится праздничный пасхальный концерт под открытым небом и общая трапеза в формате полевой кухни.



Расписание:



- 16:00 – Начало крестного хода. Успенский кафедральный собор (парк имени Орешкова);

- 17:00 – Великая Пасхальная вечерня. Одигитриевский собор;

- 17:30 – Пасхальный концерт и трапеза. Территория Одигитриевского собора.





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