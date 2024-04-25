Верующие пройдут по центральным улицам города
Подготовка к Пасхе в Улан-Удэнской и Бурятской епархии ведётся полным ходом.
- В этом году праздник будет особенный — впервые в день Светлого Христова Воскресения 5 мая, во главе с Митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом и городским духовенством, по центральным улицам Улан-Удэ пройдёт Пасхальное крестное шествие от строящегося Успенского кафедрального собора до Одигитриевского собора, - сообщили в епархии.
Затем в Одигитриевском соборе будет совершена Великая Пасхальная вечерня, которую также возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
После впервые на территории Одигитриевского собора состоится праздничный пасхальный концерт под открытым небом и общая трапеза в формате полевой кухни.
Расписание:
- 16:00 – Начало крестного хода. Успенский кафедральный собор (парк имени Орешкова);
- 17:00 – Великая Пасхальная вечерня. Одигитриевский собор;
- 17:30 – Пасхальный концерт и трапеза. Территория Одигитриевского собора.
Возрастное ограничение – 0+
В Улан-Удэ впервые пройдёт Пасхальное крестное шествие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Медики рекомендуют выполнять простые упражнения
Верующие пройдут по центральным улицам города
Новый построят из железобетона
В том числе во время технологических перерывов
За сутки она прибавилась на 4 сантиметра
Ход ремонтных работ провёл мэр города
Дом был привезён из Аги и отреставрирован
И ещё четыре в честь городов-побратимов
Нарушителя оштрафовали
Их сперва закупили в Приморье
Он не будет работать несколько дней
Семью выселили из квартиры и отказались дать ей другое жильё
От улицы Цивилёва вверх
Мужчину приговорили к лишению свободы
Там закопали дренажную канаву