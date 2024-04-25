В Забайкалье у браконьеров изъяли жерлицы, самоловы и пешню

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Нарушителям грозит административная ответственность



Сотрудники природного парка «Ивано-Арахлейский» во время рейда с Забайкальским территориальным отделом контроля надзора и рыбоохраны выявили правонарушителей и изъяли у них 116 жерлиц, 12 самоловов, две щуки и пешню.



- Сотрудники составили 22 административных протокола по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, и других видов пользования объектами животного мира. Это влечёт наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты. Также привлекли к ответственности восемь граждан по ст. 8.42 КоАП РФ за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



За нарушение этих режимов предусмотрены административные штрафы: для граждан — от трёх до четырёх тысяч пятисот рублей; для должностных лиц — от восьми до двенадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей.



В реках Ингода, Шилка, их притоках и пойменных озёрах, в озёрах Ивано-Арахлейской группы и их притоках, а также озёрах бассейна реки Амур с 20 апреля по 20 июня запрещён вылов всех видов водных биоресурсов на период нереста.



Ловить рыбу могут любители с берега или с ледового покрова с удочкой, но не более двух крючков.



Также запрещено любительское рыболовство с применением плавучих средств. И запрещён вылов щуки.

