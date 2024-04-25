25 апреля

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В Забайкалье в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла

В Забайкалье в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они ехали с выключенными фарами

Водитель и пассажир мотоцикла, ехавшие по федеральной трассе с выключенными фарами, погибли в ДТП в Забайкальском крае. ДТП произошло
вечером 24 апреля в районе читинского поселка Рудник Кадала.

По предварительным данным, водитель Toyota Voxy при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с мотоциклом.

- В результате ДТП скончались на месте водитель и пассажир мототранспорта. 2003 и 2001 года рождения (кто из них был за рулём не установлено). Предварительно, мотоцикл ехал с выключенными световыми приборами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и полиция. Выясняются все обстоятельства.

ДТП смерть

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