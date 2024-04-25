Они ехали с выключенными фарами
Водитель и пассажир мотоцикла, ехавшие по федеральной трассе с выключенными фарами, погибли в ДТП в Забайкальском крае. ДТП произошло
вечером 24 апреля в районе читинского поселка Рудник Кадала.
По предварительным данным, водитель Toyota Voxy при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с мотоциклом.
- В результате ДТП скончались на месте водитель и пассажир мототранспорта. 2003 и 2001 года рождения (кто из них был за рулём не установлено). Предварительно, мотоцикл ехал с выключенными световыми приборами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и полиция. Выясняются все обстоятельства.
В Забайкалье в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мэр Улан-Удэ заявил, что последствия могли быть и хуже
Им оказался 40-летний уголовник
К пожару привело короткое замыкание
Задержанные – молодые люди от 20 до 28 лет
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Он принялся распивать алкоголь прямо в магазине
Он разгорелся из-за неосторожности с огнём
После женщина пыталась сбежать
Он скончался на месте
Автоавария произошла ночью
Никаких новостей о Сэсэг и Станиславе пока нет
ДТП произошло после совместного пикника
Подозреваемый ранее был судим за вождение в нетрезвом виде
Одна пуля попала в несовершеннолетнего
Они хотели добраться в соседнюю республику на электричках