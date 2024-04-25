В Забайкалье в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла

Они ехали с выключенными фарами



Водитель и пассажир мотоцикла, ехавшие по федеральной трассе с выключенными фарами, погибли в ДТП в Забайкальском крае. ДТП произошло

вечером 24 апреля в районе читинского поселка Рудник Кадала.



По предварительным данным, водитель Toyota Voxy при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с мотоциклом.



- В результате ДТП скончались на месте водитель и пассажир мототранспорта. 2003 и 2001 года рождения (кто из них был за рулём не установлено). Предварительно, мотоцикл ехал с выключенными световыми приборами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и полиция. Выясняются все обстоятельства.



