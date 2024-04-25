В Бурятии горела помойка

Пожар там устроили неизвестные
Вечером 24 апреля в местности Байсын-Эбыр в Хоринском районе загорелась стихийная свалка. На место выезжали пятеро сотрудников пожарной части № 47, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
Возгорание ликвидировали. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц. Лесному массиву и ближайшему населённому пункту ничего не угрожало.
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Происшествия, Фото:
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