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Собиравшего вступить в ВСУ жителя Бурятии осудили за госизмену

Собиравшего вступить в ВСУ жителя Бурятии осудили за госизмену
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина сядет на 10 лет 

Недавно перед 2-м Восточным окружным военным судом предстал мужчина, против которого возбудили уголовное дело за государственную измену – по статье 275 Уголовного кодекса РФ. По данным ТАСС, это житель Бурятии. 

Он собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России. Для этого мужчина приобрёл тактическое и военное оборудование и, следуя инструкциям «координатора», купил железнодорожные билеты для выезда из страны.
 
Однако сотрудники УФСБ России задержали жителя республики в зале ожидания железнодорожной станции в Кемеровской области, когда следовал транзитом в сторону Украины. 

Кроме того, как сообщили на официальном сайте суда, мужчина размещал во «ВКонтакте» материалы, содержащие пропаганду терроризма.

В итоге ему дали 10 лет лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на полтора года. Первые три года преступник проведёт в тюрьме, а остальные семь лет – в исправительной колонии строгого режима. Злоумышленнику также придётся выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей. Ему на два года запретили размещать в Интернете любые материалы и публикации. Приговор пока не вступил в законную силу. 

Ранее другого жители Бурятии осудили за госизмену и диверсию на 10 лет. Он поджёг объект транспортной инфраструктуры.
госизмена уголовное дело колония ФСБ

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