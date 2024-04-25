Собиравшего вступить в ВСУ жителя Бурятии осудили за госизмену



Недавно перед 2-м Восточным окружным военным судом предстал мужчина, против которого возбудили уголовное дело за государственную измену – по статье 275 Уголовного кодекса РФ. По данным ТАСС, это житель Бурятии.



Он собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России. Для этого мужчина приобрёл тактическое и военное оборудование и, следуя инструкциям «координатора», купил железнодорожные билеты для выезда из страны.



Однако сотрудники УФСБ России задержали жителя республики в зале ожидания железнодорожной станции в Кемеровской области, когда следовал транзитом в сторону Украины.



Кроме того, как сообщили на официальном сайте суда, мужчина размещал во «ВКонтакте» материалы, содержащие пропаганду терроризма.



В итоге ему дали 10 лет лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на полтора года. Первые три года преступник проведёт в тюрьме, а остальные семь лет – в исправительной колонии строгого режима. Злоумышленнику также придётся выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей. Ему на два года запретили размещать в Интернете любые материалы и публикации. Приговор пока не вступил в законную силу.





