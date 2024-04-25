В Улан-Удэ задержали стрелка, ранившего парня из травмата

В столице Бурятии вычислили и задержали местного жителя, который на днях ранил из травматического оружия молодого человека. Всё произошло утром 21 апреля на улице Сахьяновой, недалеко от одного из ночных клубов.
Участников громкого инцидента установили в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Бурятии.
Парня ранил 40-летний мужчина – к слову, неоднократно судимый. Против него возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Улан-удэнцу уже избрали меру пресечения – его заключили под стражу.
- В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению мотивов и обстоятельств преступления, – рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
В полиции в тот же день начали проверку, ход и результаты которой контролирует прокуратура Октябрьского района. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» до этого рассказали, что стрелявшие скрылись в неизвестном направлении.
Пострадавший парень обратился в больницу. А после видео с ним появилось в соцсетях. Запись, в которой молодой человек рассказывает о произошедшем, оказалась в распоряжении у телекомпании АТВ.
- Жизнь моя без приключений не обходится. Сейчас в упор из травмата расстреляли. Один выстрел мимо пролетел, второй – в сердце почти. Как такое вообще со мной произошло? – отметил улан-удэнец.