В Улан-Удэ задержали стрелка, ранившего парня из травмата



В столице Бурятии вычислили и задержали местного жителя, который на днях В столице Бурятии вычислили и задержали местного жителя, который на днях ранил из травматического оружия молодого человека. Всё произошло утром 21 апреля на улице Сахьяновой, недалеко от одного из ночных клубов.





Участников громкого инцидента установили в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Бурятии.



Парня ранил 40-летний мужчина – к слову, неоднократно судимый. Против него возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Улан-удэнцу уже избрали меру пресечения – его заключили под стражу.



- В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению мотивов и обстоятельств преступления, – рассказали в пресс-службе республиканского МВД.







