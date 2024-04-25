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В Улан-Удэ усилят контроль за состоянием дорожных ограждений и делиниаторов

В Улан-Удэ усилят контроль за состоянием дорожных ограждений и делиниаторов
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
«У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе», - считает Игорь Шутенков

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании в администрации города дал ряд поручений структурным подразделениям, касающихся благоустройства. Он обратил внимание на состояние дорожных ограждений и делиниаторов на дорогах. В частности, обсуждался вопрос отсутствия единого стиля дорожных ограждений на улице Коммунистическая, которые были установлены в прошлом году.

- Это бездушное отношение к работе. Коллеги, давайте не учиться объяснять причины, а находить решения. У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе. Организуйте служебную проверку и выдайте предложения. Надо усилить контроль за состоянием ограждений, другими элементами благоустройства, — сказал Игорь Шутенков.



В 2020 году на улице Коммунистическая в ходе ремонта дороги подрядная организация демонтировала старые ограждения. Однако, новые подрядчик не установил, поскольку в смете данные работы не были заложены. В прошлом году для обеспечения безопасности дорожного движения на участке по улице Коммунистическая до улицы Балтахинова были установлены металлические ограждения, дизайн которых заметно отличается от ограждений, расположенных на противоположной стороне.

Также мэр Улан-Удэ отметил неудовлетворительное состояние дорожных делиниаторов на пл. Комсомольская и на дорожном перекрёстке по ул. Ербанова.
 
- Делиниаторы, которые мы ставим, на пл. Комсомольская — постоянно разлетаются. То ли они смонтированы плохо, то ли мешают радиусу поворота, выясняйте. Организовывайте работу с подрядчиками, чтобы восстанавливали, должен быть порядок на дорогах, - сказал мэр.

Игорь Шутенков поручил привести дорожные ограждения в порядок, восстановить все повреждённые делиниаторы, а также усилить контроль за их состоянием. В случае повреждений элементов благоустройства — оперативно и качественно приводить их в порядок, сообщили в пресс-службе администрации города. 


Мэрия Улан-Удэ дороги

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