В улан-удэнскую колонию наведался замминистра образования Бурятии

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Он проверил ход исполнения контракта



Улан-удэнскую колонию №3 посетил заместитель министра образования и науки Бурятии – председатель комитета экономики и развития инфраструктуры Солбон Дармаев.



Он ознакомился с производственными возможностями исправительного учреждения и производимой продукцией.



- Также в ходе посещения проверен ход исполнения государственного контракта на поставку офисной мебели, заключённого с подведомственным министерству учреждением, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

