Он проверил ход исполнения контракта
Улан-удэнскую колонию №3 посетил заместитель министра образования и науки Бурятии – председатель комитета экономики и развития инфраструктуры Солбон Дармаев.
Он ознакомился с производственными возможностями исправительного учреждения и производимой продукцией.
- Также в ходе посещения проверен ход исполнения государственного контракта на поставку офисной мебели, заключённого с подведомственным министерству учреждением, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнскую колонию наведался замминистра образования Бурятии
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