В Бурятии таможенники плетут маскировочные сети

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки в свободное от работы время плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО, сообщила пресс-служба Бурятской таможни.
- Сотрудники самостоятельно наладили рабочий процесс, начиная с деревянного станка, закупили капроновые сети и ткани цветовой гаммы, соответствующей ландшафту,- говорится в сообщении.
Инициаторами проекта стали начальник таможенного поста Сергей Гробов и заместитель председателя молодёжного совета Бурятской таможни (отделение ТП ЖДПП Наушки) Росаяна Очур.
Мастерская работает круглосуточно. Когда у сотрудников и работников, появляется свободное время, они участвуют в плетении сетей, в том числе во время технологических перерывов.
- Сама технология плетения сетей не трудная, а сложнее всего в работе – избегать геометрии, чётких фигур, - поделился начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Сергей Гробов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее развернули цех по изготовлению маскировочных сетей сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства. Сети они плетут для коллег-лесников, которые участвуют в спецоперации.
В УФСИН сообщали, что маскировочные сети плетут также осуждённые, отбывающие наказание за решёткой.