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В Бурятии таможенники плетут маскировочные сети

В Бурятии таможенники плетут маскировочные сети
Общество,  Фото:Бурятская таможня
В том числе во время технологических перерывов

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки в свободное от работы время плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО, сообщила пресс-служба Бурятской таможни.

- Сотрудники самостоятельно наладили рабочий процесс, начиная с деревянного станка, закупили капроновые сети и ткани цветовой гаммы, соответствующей ландшафту,- говорится в сообщении.


Инициаторами проекта стали начальник таможенного поста Сергей Гробов и заместитель председателя молодёжного совета Бурятской таможни (отделение ТП ЖДПП Наушки) Росаяна Очур.

Мастерская работает круглосуточно. Когда у сотрудников и работников, появляется свободное время, они участвуют в плетении сетей, в том числе во время технологических перерывов.

- Сама технология плетения сетей не трудная, а сложнее всего в работе – избегать геометрии, чётких фигур, - поделился начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Сергей Гробов.


Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее развернули цех по изготовлению маскировочных сетей сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства. Сети они плетут для коллег-лесников, которые участвуют в спецоперации.

В УФСИН сообщали, что маскировочные сети плетут также осуждённые, отбывающие наказание за решёткой.

Таможня спецоперация на Украине

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