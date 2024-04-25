25 апреля

24 апреля

Популярное

Жителя Бурятии, устроившего свалку, заставили её убрать

Жителя Бурятии, устроившего свалку, заставили её убрать
Общество,  Фото:предоставлено Бурприроднадзором
Нарушителя оштрафовали

Бурприроднадзор рассмотрел обращение ОНФ о несанкционированной свалке вблизи ДНТ «Дабатуй» Иволгинского района.

Жителя республики, совершившего захламление территории, установили. С ним провели беседу. После он самостоятельно очистил территорию от отходов.

Бурприроднадзор привлёк нарушителя к административной ответственности, назначил наказание в виде штрафа.

- Для того, чтобы отследить того, кто вывозит отходы вне отведённых для этого специальных мест, важна гражданская позиция жителей. Необходимо фиксировать на видео такие нарушения, это поможет нам оперативно привлечь к ответственности нарушителей. Видеодоказательства фактов несанкционированного сброса отходов можно сообщить по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru, - пояснили в ведомстве.
свалка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыли дом-музей Гомбожаба Цыбикова
В Улан-Удэ открыли дом-музей Гомбожаба Цыбикова
Общество, 25.04.2024
Дом был привезён из Аги и отреставрирован
В Чите со временем появится улица Улан-Удэнская
В Чите со временем появится улица Улан-Удэнская
Общество, 25.04.2024

И ещё четыре в честь городов-побратимов

В Бурятии закроется МФЦ
В Бурятии закроется МФЦ
Общество, 25.04.2024
Он не будет работать несколько дней
В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу
В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу
Общество, 25.04.2024
Семью выселили из квартиры и отказались дать ей другое жильё

В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале
В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале
Общество, 25.04.2024
Джидинцы заявили, что это «очень больной вопрос»
На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара
На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара
Общество, 25.04.2024
Его приведут в порядок только летом
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
Общество, 25.04.2024
В регионе ожидается ветер до 17 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^