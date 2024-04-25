Жителя Бурятии, устроившего свалку, заставили её убрать

Общество, Фото: предоставлено Бурприроднадзором

Нарушителя оштрафовали



Бурприроднадзор рассмотрел обращение ОНФ о несанкционированной свалке вблизи ДНТ «Дабатуй» Иволгинского района.



Жителя республики, совершившего захламление территории, установили. С ним провели беседу. После он самостоятельно очистил территорию от отходов.



Бурприроднадзор привлёк нарушителя к административной ответственности, назначил наказание в виде штрафа.



- Для того, чтобы отследить того, кто вывозит отходы вне отведённых для этого специальных мест, важна гражданская позиция жителей. Необходимо фиксировать на видео такие нарушения, это поможет нам оперативно привлечь к ответственности нарушителей. Видеодоказательства фактов несанкционированного сброса отходов можно сообщить по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru, - пояснили в ведомстве.

