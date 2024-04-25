Нарушителя оштрафовали
Бурприроднадзор рассмотрел обращение ОНФ о несанкционированной свалке вблизи ДНТ «Дабатуй» Иволгинского района.
Жителя республики, совершившего захламление территории, установили. С ним провели беседу. После он самостоятельно очистил территорию от отходов.
Бурприроднадзор привлёк нарушителя к административной ответственности, назначил наказание в виде штрафа.
- Для того, чтобы отследить того, кто вывозит отходы вне отведённых для этого специальных мест, важна гражданская позиция жителей. Необходимо фиксировать на видео такие нарушения, это поможет нам оперативно привлечь к ответственности нарушителей. Видеодоказательства фактов несанкционированного сброса отходов можно сообщить по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru, - пояснили в ведомстве.
Жителя Бурятии, устроившего свалку, заставили её убрать
Общество, Фото:
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