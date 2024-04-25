В Бурятии демонтировали старый аварийный мост

Новый построят из железобетона

Капитальный ремонт моста через реку Заганка в селе Новый Заган Мухоршибирского района стартовал в начале апреля по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает минтранс Бурятии.

На сегодня старый мост демонтирован, разработан грунт конуса с устройством площадки под забивку свай. По факту это будет новый мост вместо старого, который признан аварийным в силу большого процента износа.

«Это событие мы ждали давно, - цитирует пресс-служба министерства местную жительницу Викторию Плотникову. - Я сама водитель, и испытывала неудобства при передвижении по объездному пути. Мост очень важен для нас, жителей села. Он связывает две половины нашего сельского поселения. На одной из них расположены школа, фельдшерско-акушерский пункт, а придвигаться по аварийному мосту небезопасно. Сейчас каждый день вижу, что работает техника, строители стараются».

Новый мост будет железобетонным. Строители устроят тротуары, барьерное ограждение, установят электроосвещение.Ввод запланирован в 2025 году.