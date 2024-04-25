25 апреля

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В Бурятии мужчина погиб при буксировке машины

В Бурятии мужчина погиб при буксировке машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он скончался на месте

В Закаменском районе Бурятии при буксировке автомобиля погиб 35-летний мужчина.

Это произошло прошлой ночью, 24 апреля. На дороге в четырёх километрах от села Нурта понадобилось отбуксировать автомобиль. Водитель УАЗ-31512 вышел прицепить трос к грузовику, но по трагической случайности попал под свой же автомобиль.

- Водитель вышел прицепить трос и допустил самопроизвольное движение автомашины УАЗ-31512, которая совершила на него наезд. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 6 апреля: в Еравнинском районе пьяный автомобилист, к тому же не имеющий водительских прав, насмерть сбил мужчину.

4 апреля в Улан-Удэ погиб мужчина, который лежал на проезжей части – на него наехал автомобиль «Рено Логан». В тот же день в Хоринском районе погиб водитель перевернувшегося «Субару Форестер».


ДТП смерть

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