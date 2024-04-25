Якутия вышла с инициативой поддержать патриотические школьные тетради

Их сперва закупили в Приморье

Для школ Приморского края напечатали тетради с изображением экипажа танка «Алёша». Об этом сообщил телеграм-канал «Октагон.Восток».

Летом 2023 года танкисты уничтожили сразу восемь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, заставив противника бежать. Звания Героя России удостоены старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Медалью «За отвагу» награждён ефрейтор Илья Гаврилов.

Первый тираж в нескольких вариантах оформления уже напечатан. Тетради приобретут к новому учебному году и станут раздавать в школах.

«Инициатива по детским тетрадкам поддерживается в регионах!» – сообщила в своём телеграм-канале Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы.

Республика Саха (Якутия) после Приморья тоже вышла с инициативой поддержать школьную продукцию с патриотическим содержанием. В школах республики к 1 сентября появятся такие же тетради.

«Командир танка – уроженец Приморского края, члены экипажа – родом из республики Саха Якутия, все они Герои России. На своей малой родине они очень популярны, - объяснила Кузнецова. - И как только в регионах узнали, что появились школьные тетради с изображением легендарного экипажа, сразу же поддержали работу по популяризации и продвижению школьных товаров с патриотическим контентом. Надеемся, что и другие регионы присоединяться. На фабрике, где изготавливают эти тетради, в подарок детям, пришедшим на экскурсию, уже раздают тетради с легендарным экипажем».

По словам Кузнецовой, пройти весь путь от идеи до школьной парты было не просто.

«Это и поиск нужного изображения, и соблюдение авторских прав, и разрешение от самих героев на публикацию… Но проделав этот путь, мы, вместе с минпромторгом договорились, что поэтапно будем расширять ассортимент и объемы производства канцтоваров с патриотическим содержанием по разным направлениям: спорт, культура, природа, наука, исторические события, памятные места».

Вице-спикер Госдумы России отметила, что детей воспитывает всё, что их окружает:

«И мелочей в этом вопросе не бывает».

«Это хорошая тема, которая должна только расширяться, - прокомментировал инициативу Андрей Гурулёв, депутат Госдумы от Забайкальского края. - Мы должны больше и чаще рассказывать о наших героях, их подвигах на всех доступных площадках, а также со школьной скамьи воспитывать чувство гордости за наших воинов».