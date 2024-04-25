25 апреля

24 апреля

Популярное

Якутия вышла с инициативой поддержать патриотические школьные тетради

Якутия вышла с инициативой поддержать патриотические школьные тетради
Общество,  Фото:t.me/Anna_Jurjevna

Их сперва закупили в Приморье

Для школ Приморского края напечатали тетради с изображением экипажа танка «Алёша». Об этом сообщил телеграм-канал «Октагон.Восток».

Летом 2023 года танкисты уничтожили сразу восемь единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, заставив противника бежать. Звания Героя России удостоены старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Медалью «За отвагу» награждён ефрейтор Илья Гаврилов.

Первый тираж в нескольких вариантах оформления уже напечатан. Тетради приобретут к новому учебному году и станут раздавать в школах.

«Инициатива по детским тетрадкам поддерживается в регионах!» – сообщила в своём телеграм-канале Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы.

Республика Саха (Якутия) после Приморья тоже вышла с инициативой поддержать школьную продукцию с патриотическим содержанием. В школах республики к 1 сентября появятся такие же тетради.

«Командир танка – уроженец Приморского края, члены экипажа – родом из республики Саха Якутия, все они Герои России. На своей малой родине они очень популярны, - объяснила Кузнецова. - И как только в регионах узнали, что появились школьные тетради с изображением легендарного экипажа, сразу же поддержали работу по популяризации и продвижению школьных товаров с патриотическим контентом. Надеемся, что и другие регионы присоединяться. На фабрике, где изготавливают эти тетради, в подарок детям, пришедшим на экскурсию, уже раздают тетради с легендарным экипажем».

По словам Кузнецовой, пройти весь путь от идеи до школьной парты было не просто.

«Это и поиск нужного изображения, и соблюдение авторских прав, и разрешение от самих героев на публикацию… Но проделав этот путь, мы, вместе с минпромторгом договорились, что поэтапно будем расширять ассортимент и объемы производства канцтоваров с патриотическим содержанием по разным направлениям: спорт, культура, природа, наука, исторические события, памятные места».

Вице-спикер Госдумы России отметила, что детей воспитывает всё, что их окружает:

«И мелочей в этом вопросе не бывает».

«Это хорошая тема, которая должна только расширяться, - прокомментировал инициативу Андрей Гурулёв, депутат Госдумы от Забайкальского края. - Мы должны больше и чаще рассказывать о наших героях, их подвигах на всех доступных площадках, а также со школьной скамьи воспитывать чувство гордости за наших воинов».
Якутия патриотизм дети подростки патриотическое воспитание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии закроется МФЦ
В Бурятии закроется МФЦ
Общество, 25.04.2024
Он не будет работать несколько дней
В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу
В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу
Общество, 25.04.2024
Семью выселили из квартиры и отказались дать ей другое жильё

В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале
В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале
Общество, 25.04.2024
Джидинцы заявили, что это «очень больной вопрос»
На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара
На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара
Общество, 25.04.2024
Его приведут в порядок только летом
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
Общество, 25.04.2024
В регионе ожидается ветер до 17 м/с
В Иркутской области раздадут более 81 тысячи георгиевских лент
В Иркутской области раздадут более 81 тысячи георгиевских лент
Общество, 24.04.2024
В регионе стартовала акция ко Дню Победы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^