В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале



Жители Джидинского района поинтересовались в группе «Джида-инфо.24/7», почему на вокзале в Петропавловке отсутствует общественная уборная.



- Есть вокзал, всё хорошо. Но вот только есть очень больной вопрос для пассажиров – нет туалета. Очень бы хотелось, чтобы его решили, – заявили сельчане.



Однако в сельской администрации пояснили, что клозет там имеется и находится он прямо за зданием автовокзала.





