В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале

Жители Джидинского района поинтересовались в группе «Джида-инфо.24/7», почему на вокзале в Петропавловке отсутствует общественная уборная.
- Есть вокзал, всё хорошо. Но вот только есть очень больной вопрос для пассажиров – нет туалета. Очень бы хотелось, чтобы его решили, – заявили сельчане.
Однако в сельской администрации пояснили, что клозет там имеется и находится он прямо за зданием автовокзала.
В Кяхте на прошлой неделе тоже озаботились туалетами. В группе «Кяхта-инфо.24/7» задались вопросом, почему в центре города нет отхожего места. «Нужно сделать там уборную – центр есть центр. Приезжают из деревни и даже сходить негде», – рассказали местные жители.
В городской администрации пояснили, что трубы водоснабжения в центре перемёрзли и работы по их разморозке продлятся до мая. А после клозет начнёт функционировать около кафе на улице Банзарова.
В городской администрации пояснили, что трубы водоснабжения в центре перемёрзли и работы по их разморозке продлятся до мая. А после клозет начнёт функционировать около кафе на улице Банзарова.