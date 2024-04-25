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В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале

В Бурятии жители района «потеряли» туалет на вокзале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Джидинцы заявили, что это «очень больной вопрос»

Жители Джидинского района поинтересовались в группе «Джида-инфо.24/7», почему на вокзале в Петропавловке отсутствует общественная уборная.
 
- Есть вокзал, всё хорошо. Но вот только есть очень больной вопрос для пассажиров – нет туалета. Очень бы хотелось, чтобы его решили, – заявили сельчане.
 
Однако в сельской администрации пояснили, что клозет там имеется и находится он прямо за зданием автовокзала. 

В Кяхте на прошлой неделе тоже озаботились туалетами. В группе «Кяхта-инфо.24/7» задались вопросом, почему в центре города нет отхожего места. «Нужно сделать там уборную – центр есть центр. Приезжают из деревни и даже сходить негде», – рассказали местные жители.

В городской администрации пояснили, что трубы водоснабжения в центре перемёрзли и работы по их разморозке продлятся до мая. А после клозет начнёт функционировать около кафе на улице Банзарова.


туалет вокзал Джидинский район

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