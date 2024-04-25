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У жительницы Бурятии конфисковали «Ниссан» из-за пьяного вождения супруга

У жительницы Бурятии конфисковали «Ниссан» из-за пьяного вождения супруга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину приговорили к лишению свободы

Суд признал жителя Мухоршибирского района Бурятии виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде (ч. 2 статьи 264.1 УК РФ). Его приговорили к восьми месяцам в колонии-поселении. Также автомобилиста лишили водительских прав на четыре года.

«Установлено, что в ноябре 2023 года ранее судимый за вождение транспорта в состоянии опьянения мужчина вновь управлял автомобилем после употребления спиртного», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По данной статье Уголовного кодекса у осуждённых также изымают автомобили или другой транспорт, на котором совершено преступление. При этом районный суд отказал в конфискации автомобиля, ссылаясь на то, что он принадлежит супруге нарушителя. С этим не согласился государственный обвинитель, который обжаловал приговор в апелляционном порядке.

«Верховный суд республики поддержал доводы прокурора о приобретении автомобиля на общие денежные средства супругов в период их фактических брачных отношений, а также о совместном пользовании транспортным средством. Приговор изменён, автомобиль марки «Ниссан Прерия», который осуждённый использовал во время совершения преступления, конфискован в доход государства», - сообщили в прокуратуре.



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