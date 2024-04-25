Мэр Улан-Удэ заявил, что последствия могли быть и хуже
В столице Бурятии решили усилить меры безопасности. Мэр города Игорь Шутенков сообщил, что уже обратился с соответствующей просьбой к МВД. Причиной послужил в том числе недавний инцидент со стрельбой на улице Сахьяновой.
- Сводка происшествий за минувшую неделю настораживает. Особенно после случая со стрельбой на улице Сахьяновой, где пострадал один человек. Последствия могли быть хуже. Мы этого допустить не можем. Руководство МВД обещало усилить работу, – написал Шутенков в своём telegram-канале.
Он добавил, что люди должны чувствовать себя в безопасности, гуляя по городу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице Сахьяновой.
В столице Бурятии решили усилить безопасность после нашумевшей стрельбы из травмата
Происшествия, Фото:
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