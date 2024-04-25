В Улан-Удэ врачи дали советы, как не уснуть на рабочем месте



Упражнение для шеи



Мышцы шеи, как и любые другие мышцы человеческого тела, нуждаются в определённой функциональной нагрузке для сохранения оптимальной подвижности и нормального кровоснабжения тканей мозга. Погружаясь в мир компьютерных иллюзий, мы и не подозреваем, что наша шея и не только, рано или поздно напомнит о своём существовании болью в разных частях шеи и спины и плечевого пояса, хрустом, а если не обращать на это внимание, то и того хуже. Но не будем о печальном, ибо выход есть! Не менее раза в день писать алфавит ртом. Нужно зажать карандаш в зубах и писать в воздухе весь алфавит начиная с первой буквы до последней. При этом шейный отдел позвоночника получит замечательный бонус в виде хорошего самочувствия его хозяина.





Укрепляйте свою осанку



Чтобы проверить правильность осанки, сделайте глубокий вдох и выдох — при этом спина распрямиться. Для того же, чтобы иметь осанку, как у гордой горянки, возьми толстую книгу и с ней на голове постарайся присесть раз десять, да так, чтобы книга не свалилась вниз. Со временем, гордая осанка станет вашим вторым «я».





Давайте глазам отдых!



Ибо глаза— это анализаторы, и чтобы они отдохнули хотя бы пару минут от компьютера, их нужно не только закрыть веками, но и прикрыть рукой, приложив её ко лбу, не касаясь век. Важно добиться того состояния, чтобы перед глазами возникла чёрная бархатистая темнота, абсолютно тёмная без вспышек и проблесков – продержав так руку всего несколько минут, вы устроите идеальный отдых для глаз.

Делайте массаж ушей.



Восточная и современная медицина, придерживаясь разных концепций пришли к единому мнению о присутствии на ушах - 11 «лунных» точках и крупных скоплениях нервных окончаний. Посему массаж ушей как те, так и другие считали важной профилактической процедурой, оказывающей как сильное тонизирующее, так и обезболивающее действие. Сам массаж мочки представляет собой её энергичное пощипывание. «Рекомендуем!», - отмечают медики.



Если во время рабочего дня вы засыпаете на ходу, несколько советов от врачей помогут снять усталость и повысить эффективность:

- Вдохните аромат цитрусовых эфирных масел.

- Энергично потрите друг о друга ладони и тёплыми руками помассируйте мочки ушей.

- Откройте окно и подышите свежим воздухом.

- Если есть возможность, сядьте на диван, запрокиньте голову и на несколько минут прикройте глаза.

- Несколько раз спуститесь и поднимитесь по лестнице.

- Смените умственный труд на механический, например, сделайте уборку на столе.

- Примите неудобное положение, смените мягкое кресло на табурет или поработайте некоторое время стоя.

- Задержите дыхание – насыщенная кислородом кровь прильёт к сердцу и мозгу, и в голове прояснится.

- По возможности не планируйте самых важных дел на 13 и 16 часов – это время естественного физиологического спада.







Специалисты Городской поликлиники №6 Улан-Удэ дали советы по укреплению здоровья на рабочем месте.Под укреплением здоровья на рабочем месте, согласно Люксембургской декларации 1997 года подразумеваются совместные усилия работников, работодателей и общества в целом с целью укрепления здоровья и поддержания соответствующего качества жизни на рабочих местах. Оно также называется продвижением здорового образа жизни на рабочем месте, объяснили в поликлинике.Всемирная организация здравоохранения рассматривает рабочее место, как одну из приоритетных сред для продвижения здоровья 21-го столетия, так как оно влияет на «физическое, умственное, экономическое и социальное благосостояние» работающих и «предлагает идеальные условия и инфраструктуру, поддерживающие укрепление здоровья большой аудитории» Люксембургская декларация утверждает, что здоровье и благополучие работников на рабочем месте может обеспечиваться путём сочетания а) улучшения организации и условий труда, б) поддержки активного участия и в) поощрением личного развития.