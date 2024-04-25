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На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара

На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара
Общество,  Фото:«Бичура-инфо. 24/7»
Его приведут в порядок только летом

На улице Советская в Бичуре беда с тротуаром. Часть пешеходной дорожки отсутствует. Местные жители поинтересовались, наведут ли там  порядок

Прокомментировали ситуацию в райадминистрации. Как выяснилось, на улице прокладывали сети к детской школе искусств и потому пострадал тротуар. Подрядчику уже направили письмо с требованием восстановить его и дорожное покрытие на прилегающей территории.

Работы запланировали на июнь. Начать их раньше невозможно – это чревато провалом покрытия из-за оттаивания грунта, сообщает «Бичура-инфо. 24/7».

тротуары благоустройство

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