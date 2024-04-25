На улице в селе Бурятии исчезла часть тротуара

Его приведут в порядок только летом



На улице Советская в Бичуре беда с тротуаром. Часть пешеходной дорожки отсутствует. Местные жители поинтересовались, наведут ли там порядок



Прокомментировали ситуацию в райадминистрации. Как выяснилось, на улице прокладывали сети к детской школе искусств и потому пострадал тротуар. Подрядчику уже направили письмо с требованием восстановить его и дорожное покрытие на прилегающей территории.



Работы запланировали на июнь. Начать их раньше невозможно – это чревато провалом покрытия из-за оттаивания грунта, сообщает «Бичура-инфо. 24/7».



