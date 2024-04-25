В дело вмешала прокуратура
Как выяснила природоохранная прокуратура, на территории Видимского городского поселения Нижнеилимском районе Иркутской области для питьевого водоснабжения используют семь водозаборных скважин.
- В нарушение требований законодательства указанные объекты используются в отсутствие заключений о соответствии их санитарным правилам и условиям безопасного использования для населения. В целях защиты прав граждан на качественную воду прокурор обратился в суд о понуждении устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и получить заключения, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Суд удовлетворил требования прокурора, решение вступило в законную силу.
Фактическое устранение нарушений находится под контролем прокуратуры.
В Иркутской области используют опасные водозаборные скважины
Общество, Фото:
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