Житель Бурятии переломал рёбра и забил до смерти своего дядю

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Он жил в его доме с прошлого года



21 апреля в селе Поселье Кабанского района Бурятии скончался от тяжёлых травм 53-летний местный житель. На его теле и голове были многочисленные ушибы, рёбра оказались сломаны.



Как выяснилось, мужчину до смерти избил его 34-летний племянник.



- По данным следствия, в декабре прошлого года потерпевший пригласил в гости своего племянника. На протяжении всего времени, до момента происшествия мужчины многократно распивали спиртные напитки. Вечером 20 апреля на фоне алкогольного опьянения между родственниками произошла ссора. Злоумышленник нанёс руками и ногами многочисленные удары по различным частям тела хозяину дома. Утром обвиняемый обнаружил, что тот скончался, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Задержанный мужчина дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.



