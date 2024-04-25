Он жил в его доме с прошлого года
21 апреля в селе Поселье Кабанского района Бурятии скончался от тяжёлых травм 53-летний местный житель. На его теле и голове были многочисленные ушибы, рёбра оказались сломаны.
Как выяснилось, мужчину до смерти избил его 34-летний племянник.
- По данным следствия, в декабре прошлого года потерпевший пригласил в гости своего племянника. На протяжении всего времени, до момента происшествия мужчины многократно распивали спиртные напитки. Вечером 20 апреля на фоне алкогольного опьянения между родственниками произошла ссора. Злоумышленник нанёс руками и ногами многочисленные удары по различным частям тела хозяину дома. Утром обвиняемый обнаружил, что тот скончался, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Задержанный мужчина дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии переломал рёбра и забил до смерти своего дядю
Происшествия, Фото:
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