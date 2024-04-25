Жительница Улан-Удэ пыталась убить любовника

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

После женщина пыталась сбежать



45-летнюю жительницу Улан-Удэ приговорили к более чем шести годам лишения свободы за покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Женщина набросилась с ножом на своего любовника из-за ревности.



«Судом установлено, что в марте 2023 года женщина и её друг находились в номере гостиницы. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора на почве ревности. Тогда виновная нанесла удары ножом в грудную клетку и живот потерпевшего. После попыталась скрыться с места происшествия», - сообщили в прокуратуре.



Мужчина выжил благодаря своевременной госпитализации.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил виновную к 6 годам 4 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

