После женщина пыталась сбежать
45-летнюю жительницу Улан-Удэ приговорили к более чем шести годам лишения свободы за покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Женщина набросилась с ножом на своего любовника из-за ревности.
«Судом установлено, что в марте 2023 года женщина и её друг находились в номере гостиницы. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора на почве ревности. Тогда виновная нанесла удары ножом в грудную клетку и живот потерпевшего. После попыталась скрыться с места происшествия», - сообщили в прокуратуре.
Мужчина выжил благодаря своевременной госпитализации.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил виновную к 6 годам 4 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Жительница Улан-Удэ пыталась убить любовника
Происшествия, Фото:
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