25 апреля

24 апреля

Популярное

Жительница Улан-Удэ пыталась убить любовника

Жительница Улан-Удэ пыталась убить любовника
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
После женщина пыталась сбежать

45-летнюю жительницу Улан-Удэ приговорили к более чем шести годам лишения свободы за покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 

Женщина набросилась с ножом на своего любовника из-за ревности.

«Судом установлено, что в марте 2023 года женщина и её друг находились в номере гостиницы. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора на почве ревности. Тогда виновная нанесла удары ножом в грудную клетку и живот потерпевшего. После попыталась скрыться с места происшествия», - сообщили в прокуратуре. 

Мужчина выжил благодаря своевременной госпитализации.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил виновную к 6 годам 4 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ремонтник угнал авто у заказчика, чтобы покататься
В Бурятии ремонтник угнал авто у заказчика, чтобы покататься
Происшествия, 24.04.2024
Подозреваемый ранее был судим за вождение в нетрезвом виде
Иркутские полицейские несколько дней гонялись за подавшимися в Бурятию братьями
Иркутские полицейские несколько дней гонялись за подавшимися в Бурятию братьями
Происшествия, 24.04.2024
Они хотели добраться в соседнюю республику на электричках
В ДФО зафиксировали небольшой рост числа кибермошенничеств
В ДФО зафиксировали небольшой рост числа кибермошенничеств
Происшествия, 24.04.2024
Вопросы противодействия кибермошенничеству находятся на контроле Генпрокуратуры России
Бастрыкину представят доклад по делу о гибели троих детей на пожаре в Бурятии
Бастрыкину представят доклад по делу о гибели троих детей на пожаре в Бурятии
Происшествия, 24.04.2024
Поручение отдал сам председатель Следственного комитета России
Улан-удэнку закрыли в СИЗО из-за наркотиков
Улан-удэнку закрыли в СИЗО из-за наркотиков
Происшествия, 24.04.2024
Женщина пробудет там два месяца
В Иркутске закладчик пытался обмануть «работодателя» с наркотиками
В Иркутске закладчик пытался обмануть «работодателя» с наркотиками
Происшествия, 24.04.2024
Его задержали полицейские для проверки документов
Мошенники обманывают жителей Бурятии при покупке электроплит и крипты
Мошенники обманывают жителей Бурятии при покупке электроплит и крипты
Происшествия, 24.04.2024
Доверчивые люди переводят деньги неизвестно кому
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 24.04.2024
Он действовал в Курумканском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^