В Бурятии закроется МФЦ

Он не будет работать несколько дней



Эта рабочая неделя будет непривычно длинной – она продлится по 27-ое число включительно. Однако сразу за шестидневкой последует четырёхдневный уик-энд – с 28 апреля по 1 мая. Причина тому – праздник весны и труда.



Вторые «майские» в честь Дня Победы продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое. Из-за этого изменится режим работы многофункционального центра в Бурятии. В ближайшую субботу он будет открыт до 20:00, после закроется на четыре дня и вновь распахнёт двери 2 мая.



По 7-ое включительно МФЦ функционирует как обычно, в среду, 8-го – до 16:30, а 9-ое и 10-ое там – нерабочие праздничные дни. С 11 мая приём возобновится в привычном режиме.





