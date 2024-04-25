В Бурятии посеяли более полумиллиона семян сосны













Сотрудники АУ РБ «Лесресурс» вместе со студентами БГСХА посеяли семена сосны обыкновенной, с закрытой корневой системой, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.- Каждое семечко сажают вручную. Условия закрытого грунта способствуют достижению высокой всхожести семян, обеспечивают более интенсивный рост сеянцев по сравнению с открытым грунтом. Всходы сосны в теплице появляются на 10-20й день. Мы проводим комплекс агротехнических мероприятий, включающих регулярные поливы, проведение подкормок комплексным удобрением со сбалансированным соотношением макро и микроэлементов, борьба с болезнями и сорняками с использованием современных средств защиты позволяет добиться высокого выхода стандартных сеянцев сосны обыкновенной, - рассказал начальник «Лесресурс» Денис Михалёв.Этой весной сеянцы высадят в Заудинском и Верхне-Талецком лесничествах. Восстановлением леса в Бурятии занимаются в рамках нацпроекта «Экология».- В 2024 году мы будем высаживать те саженцы, которые мы сеяли два года назад. Они сейчас проходят закалку, то есть они перезимовали, мы их уже завезли на те участки, где будем восстанавливать лес в текущем году, – пояснил Денис Михалёв.Кроме того, в текущем сезоне был засеян тепличный комплекс Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Общее число высаженных семян за посевную кампанию 2024 года около 525 000 семян. Такого количества сеянцев с закрытой корневой системой хватит, чтобы восстановить погибший лес на площади более 150 га.