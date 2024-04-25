25 апреля

24 апреля

Популярное

В Бурятии посеяли более полумиллиона семян сосны

В Бурятии посеяли более полумиллиона семян сосны
Общество,  Фото:РАЛХ
Их выращивали два года

Сотрудники АУ РБ «Лесресурс» вместе со студентами БГСХА посеяли семена сосны обыкновенной, с закрытой корневой системой, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Каждое семечко сажают вручную. Условия закрытого грунта способствуют достижению высокой всхожести семян, обеспечивают более интенсивный рост сеянцев по сравнению с открытым грунтом. Всходы сосны в теплице появляются на 10-20й день. Мы проводим комплекс агротехнических мероприятий, включающих регулярные поливы, проведение подкормок комплексным удобрением со сбалансированным соотношением макро и микроэлементов, борьба с болезнями и сорняками с использованием современных средств защиты позволяет добиться высокого выхода стандартных сеянцев сосны обыкновенной, - рассказал начальник «Лесресурс» Денис Михалёв.



Этой весной сеянцы высадят в Заудинском и Верхне-Талецком лесничествах. Восстановлением леса в Бурятии занимаются в рамках нацпроекта «Экология».

- В 2024 году мы будем высаживать те саженцы, которые мы сеяли два года назад. Они сейчас проходят закалку, то есть они перезимовали, мы их уже завезли на те участки, где будем восстанавливать лес в текущем году, – пояснил Денис Михалёв.

Кроме того, в текущем сезоне был засеян тепличный комплекс Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Общее число высаженных семян за посевную кампанию 2024 года около 525 000 семян. Такого количества сеянцев с закрытой корневой системой хватит, чтобы восстановить погибший лес на площади более 150 га.

озеленение посадка леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца
Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца
Общество, 25.04.2024
Молодой человек нарушил срок пребывания в стране 
В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
В Бурятии поймали водителей, перевозящих детей без автокресел
Общество, 25.04.2024
На автомобилистов составили административные протоколы
Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Общество, 25.04.2024
О возгорании следует сообщить в пожарную охрану
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
Общество, 25.04.2024
В конкурсе участвовали восемь педагогов бурятского языка
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Общество, 25.04.2024
Специалисты объяснили, как не умереть от опасного заболевания
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Общество, 25.04.2024
Запланированы ремонтные работы 
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за лихих автомобилистов
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за лихих автомобилистов
Общество, 25.04.2024
Ребятишки там в любой момент рискуют угодить под колёса
Пропавшую пенсионерку из Улан-Удэ нашли в автобусе
Пропавшую пенсионерку из Улан-Удэ нашли в автобусе
Общество, 25.04.2024
Она ушла из дома и отправилась в Кяхту
В Улан-Удэ усилят контроль за состоянием дорожных ограждений и делиниаторов
В Улан-Удэ усилят контроль за состоянием дорожных ограждений и делиниаторов
Общество, 25.04.2024
«У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе», - считает Игорь Шутенков
В столице Бурятии наводят марафет после зимы
В столице Бурятии наводят марафет после зимы
Общество, 25.04.2024
В городе убирают прошлогоднюю листву и отмывают памятники
Большинство улан-удэнцев оказались не в восторге от физкультминуток на работе
Большинство улан-удэнцев оказались не в восторге от физкультминуток на работе
Общество, 25.04.2024
А некоторых заставляют заниматься этим добровольно-принудительно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^