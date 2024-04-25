Автоавария произошла ночью
Сегодня ночью в Курумканском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.
64-летний водитель автомобиля «Сузуки Эскудо» ехал со стороны села Аргада в направлении села Могойто. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП сам водитель и 68-летний пассажир автомобиля с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Стоит отметить, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 апреля в Улан-Удэ в ДТП пострадал 39-летний мотоциклист, лишённый водительских прав.
В ДТП в Бурятии пострадали пьяные водитель и пассажир
Происшествия, Фото:
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