В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу



Наша землячка на тот момент осталась одна с тремя детьми – бывший супруг ушёл из семьи и оставил ребятишек без какой-либо поддержки. Четвёртый ребёнок у бывшей сотрудницы в/ч появился уже во втором браке с военнослужащим, который в числе первых участвовал в специальной военной операции на Украине.



Несмотря на всё это, вопрос о выселении суд рассмотрел не в пользу женщины. Тогда жительница республики подала в Верховный суд заявление о предоставлении отсрочки хотя бы на шесть месяцев. Служители Фемиды встали на её сторону и срок проживания в квартире продлили.



Многодетная мама тем временем подготовила обращение о предоставлении ей служебного жилья.



- Вопрос долго не решался – то писали, что документы, подтверждающие участие мужа в СВО, не представлены, то указывали, что им уже предоставили отсрочку, то предлагали решить вопрос материального обеспечения с бывшим супругом, – рассказали в аппарате уполномоченного.



От безысходности женщина пошла к омбудсмену. Юлия Жамбалова, в свою очередь, обратилась напрямую к министру обороны России и уполномоченному по правам человека при президенте РФ.



В итоге вопрос успешно разрешился и сейчас многодетная мама проживает в служебном жилье по договору на законных основаниях.





К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась жительница Бурятии. Она попросила посодействовать в решении жилищного вопроса. Как выяснилось, раньше женщина работала в войсковой части и ей предоставили квартиру по акту о фактическом проживании. Однако ФГАУ «Росжилкомплекс» – подведомственное учреждение Минобороны России – подало иск о выселении без предоставления другого жилья.