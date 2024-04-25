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В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу

В Улан-Удэ бывшую сотрудницу воинской части с детьми выставили на улицу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Семью выселили из квартиры и отказались дать ей другое жильё

К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась жительница Бурятии. Она попросила посодействовать в решении жилищного вопроса. Как выяснилось, раньше женщина работала в войсковой части и ей предоставили квартиру по акту о фактическом проживании. Однако ФГАУ «Росжилкомплекс» – подведомственное учреждение Минобороны России – подало иск о выселении без предоставления другого жилья.
 
Наша землячка на тот момент осталась одна с тремя детьми – бывший супруг ушёл из семьи и оставил ребятишек без какой-либо поддержки. Четвёртый ребёнок у бывшей сотрудницы в/ч появился уже во втором браке с военнослужащим, который в числе первых участвовал в специальной военной операции на Украине.
 
Несмотря на всё это, вопрос о выселении суд рассмотрел не в пользу женщины. Тогда жительница республики подала в Верховный суд заявление о предоставлении отсрочки хотя бы на шесть месяцев. Служители Фемиды встали на её сторону и срок проживания в квартире продлили.
 
Многодетная мама тем временем подготовила обращение о предоставлении ей служебного жилья.

- Вопрос долго не решался – то писали, что документы, подтверждающие участие мужа в СВО, не представлены, то указывали, что им уже предоставили отсрочку, то предлагали решить вопрос материального обеспечения с бывшим супругом, – рассказали в аппарате уполномоченного.

От безысходности женщина пошла к омбудсмену. Юлия Жамбалова, в свою очередь, обратилась напрямую к министру обороны России и уполномоченному по правам человека при президенте РФ.

В итоге вопрос успешно разрешился и сейчас многодетная мама проживает в служебном жилье по договору на законных основаниях.

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