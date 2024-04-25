Для этого они сломали замок
Следователи Читинского линейного отдела МВД России на транспорте окончили расследование уголовного дела в отношении двух проводников вагонов, которые украли продукты из вендингового аппарата.
Преступление произошло в январе. Двое проводников, находясь на рабочем месте в парке отстоя ремонтно-экипировочного депо станции Чита, увидели в вагоне вендинговый аппарат с находящимися в нём напитками и продуктами питания.
Они решили стащить оттуда продукты и сломали замок аппарата. Общий ущерб с учётом похищенных продуктов и повреждённого аппарата составил 103 254 рубля.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личности подозреваемых в краже. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. По окончании расследования, уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
Обвиняемым находятся под подпиской о невыезде.
В Чите два проводника украли продукты из вендингового аппарата
Происшествия, Фото:
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