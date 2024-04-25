В Улан-Удэ открыли дом-музей Гомбожаба Цыбикова





Дом-музей знаменитого путешественника, учёного-востоковеда, первого паломника, посетившего Лхасу - столицу загадочного Тибета, Гомбожаба Цыбикова торжественно открыли в Улан-Удэ. Он появился в комплексе коллекционера и мецената Льва Бардамова.- Особенно радостно, что появился в коллекции Льва Львовича Бардамова, в этом комплексе дом Гомбожаба Цэбековича Цыбикова, который подарил всему миру знания о Тибете. Он, конечно, сыграл большую роль и в продвижении Российской империи на восток, и большую роль в научных открытиях, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Дом находился на родине именитого путешественника в селе Урда-Ага Агинского Бурятского округа. Лев Бардамов перевёз его в Улан-Удэ, отреставрировал.- Спасибо большое, низкий вам поклон, что вы все приехали, прибыли на это знаменательное торжество. Спасибо большое Любовь Цыбиковне (методист музея сельского поселения – прим. ред.), это Урда-Ага. Я приехал в сентябре, она провела мне экскурсию. Дом не просто был в плачевном, ветхом или аварийном состоянии, его практически не было, - рассказал Лев Бардамов.На открытие дома-музея прибыл также Бабжа Дондокринчинов, правнук Гомбожаба Цыбикова.- Всё прошло отлично: открытие Дома-музея имени Гомбожаба Цыбикова, ступы, юрты, сэргэ и красивейшего бюста Гомбожаба Цыбикова. Получился, одним словом, мини-комплекс степной красивой, прекрасной и дружной Аги, - написал Лев Бардамов в соцсети.Он выразил всем благодарность и поздравил с открытием дома-музея.Гомбожаб Цыбиков первым сфотографировал Лхасу, закрытую для мира и спас малоизвестный журнал National Geographic от банкротства. Его путешествие в Тибет было смертельно опасным. Гомбожаба Цэбековича Цыбикова называют «паломником особого назначения».Гомбожаб Цыбиков - первый бурят, окончивший Читинскую мужскую гимназию, затем - студент факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Своё знаменитое путешествие в Центральный Тибет он совершил почти сразу после окончания вуза. Путешествие началось 25 ноября 1899 года и завершилось 4 апреля 1902 года. Так, Цыбиков стал первым российским учёным, побывавшим в Тибете.Результаты экспедиции Цыбиков изложил в книге «Буддист-паломник у святынь Тибета», которая и сегодня является авторитетным пособием по истории, этнографии, религии, культуре тибетского народа. Путешествие бурятского учёного открыло новую страницу в истории русской и западноевропейской ориенталистики.