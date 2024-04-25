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В Чите со временем появится улица Улан-Удэнская

В Чите со временем появится улица Улан-Удэнская
Общество, 

И ещё четыре в честь городов-побратимов

В Чите появятся пять улиц, названных в честь городов-побратимов столицы Забайкальского края. Идея пришла в голову главы города Евгения Ярилова. Он просил изучить такую возможность.

В итоге администрация Читы приняла постановление, по которому в Черновском районе появятся улицы Улан-Удэнская, Пекинская, Маньчжурская, Хайларская и Чойбалсанская. Все они будут располагаться рядом в районе посёлка Застепь.

Судя по постановлению, в этом районе Читы со временем появятся новые микрорайоны, где планируется малоэтажная застройка. Возможно, это будет такой аналог улан-удэнского Левого берега.

Чита города-побратимы

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