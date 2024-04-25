Мэр Улан-Удэ пообещал ещё одну полосу движения на пр. 50-летия Октября

От улицы Цивилёва вверх

24 апреля мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков проверил, как идёт ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября. В соцсетях он сообщил, что в 2024 году работы будут вестись от улицы Цивилёва по направлению вверх до площади Комсомольской.

«Здесь мы заменим бордюры, расширим остановки, уложим новый асфальт и обустроим тротуары. Помимо этого, сделаем расширение дороги и у нас здесь появится ещё одна полоса для движения», - написал градоначальник.

С другой стороны проспекта - от площади Комсомольской до пересечения с улицей Цивилёва - завершат начатый в 2023 году ремонт тротуаров.

«Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы производятся поочередно по половине проезжей части. Вся основная работа ведётся в ночное время, чтобы не перекрывать движение», - пообещал Шутенков.