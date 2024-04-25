Житель Бурятии поверил в проверку ФСБ и потерял 4,5 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина потерял в том числе деньги, вырученные от продажи автомобиля



59-летний житель Заиграевского района отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей, поверив в проверку ФСБ. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сперва мужчина получил сообщение в мессенджере якобы от бывшего начальника (на самом деле писал мошенник). Собеседник написал, что на производстве, где сельчанин ранее работал, проходит проверка ФСБ в связи с утечкой персональных данных сотрудников. «Скоро с тобой свяжутся», - предупредил он.



Вскоре мужчине, действительно, также в мессенджере написал «сотрудник ФСБ». Он для убедительности отправил фотографию служебного удостоверения, заявил, что проводит расследование по факту утечки данных. Он предупредил, что скоро позвонят «сотрудники Росфинмониторинга, которые занимаются расследованием преступлений по финансовому направлению».



В свою очередь, уже псевдосотрудники Росфинмониторинга убедили доверчивого мужчину в том, что мошенники получили доступ к его персональным данным и оформляют на него кредиты. «Необходимо срочно оформить встречные кредиты и перевести все средства на безопасный счёт», - сказали они.



В течение нескольких дней потерпевший оформлял кредиты по 900 тысяч в разных банках. При этом на вопросы сотрудников о цели заема врал, что деньги необходимы на ремонт и иные личные нужды. Все средства в несколько транзакций он переводил мошенникам на «безопасные счета».



Выполнив все указания мошенников, житель Заиграевского района ничего подозрительного не заподозрил и продолжил выполнять все их требования. Уже на следующий день он продолжил общение с ними. На этот раз звонившие убедили мужчину, что его автомобиль могут получить мошенники и необходимо самостоятельно продать его и внести деньги на «безопасный счёт». Мужчина взял кредит в миллион рублей под залог ПТС и перевёл деньги.



Супруга мужчины пыталась выяснить, что происходит и почему её муж так часто выезжает в город. Но мошенники запретили ему говорить о ситуации, грозя уголовными делами, так что он молчал.



Через несколько дней звонившие сообщили, что его дом заложен и необходимо внести 685 тысяч рублей для аннулирования залоговой сделки. Мужчина занял 340 тысяч у знакомых и перевел деньги.



Спустя сутки лжесотрудники вновь написали мужчине о необходимости внесения денег. Он занял у матери 168 тысяч рублей и внёс на безопасные счета.



В тот же вечер мужчине сообщили, что на следующий день ему необходимо приехать в Улан-Удэ в управление ФСБ для ознакомления с бумагами по факту проверочных мероприятий. Сельчанин вместе с супругой приехали в Улан-Удэ, где сотрудники ведомства объяснили, что он стал жертвой мошенников.



Общий ущерб составил 4 миллиона 493 тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело.



