Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Молодой человек нарушил срок пребывания в стране



26-летнего иностранца отчислили из высшего учебного заведения в Улан-Удэ, таким образом у него 10 февраля закончилось законное право пребывания в России. Однако он не выехал за пределы страны, мер по урегулированию вопроса своего правового статуса и законности нахождения на территории РФ не принял.



- Судом мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в Российской Федерации», ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с дополнительным наказанием - административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили в Кабанском районном суде Бурятии.



Отягчающим обстоятельством стало повторное совершение мужчиной аналогичного административного правонарушения: в июне 2023 года он был признан виновным по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.



- До исполнения постановления в части выдворения за пределы Российской Федерации иностранный гражданин помещён в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по республике Бурятия на срок, не превышающий 90 суток, - отметили в суде.



Постановление в законную силу не вступило.

