Суд в Бурятии оштрафовал и выдворил иностранца

Молодой человек нарушил срок пребывания в стране
26-летнего иностранца отчислили из высшего учебного заведения в Улан-Удэ, таким образом у него 10 февраля закончилось законное право пребывания в России. Однако он не выехал за пределы страны, мер по урегулированию вопроса своего правового статуса и законности нахождения на территории РФ не принял.
- Судом мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в Российской Федерации», ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с дополнительным наказанием - административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили в Кабанском районном суде Бурятии.
Отягчающим обстоятельством стало повторное совершение мужчиной аналогичного административного правонарушения: в июне 2023 года он был признан виновным по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.
- До исполнения постановления в части выдворения за пределы Российской Федерации иностранный гражданин помещён в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по республике Бурятия на срок, не превышающий 90 суток, - отметили в суде.
Постановление в законную силу не вступило.
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