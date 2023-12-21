21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии сельчанка стащила банковскую карту и устроила загул по магазинам

В Бурятии сельчанка стащила банковскую карту и устроила загул по магазинам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Шопинг закончился уголовным делом

Всё произошло в Баргузинском районе. Местная жительница пришла в гости к односельчанке и похитила её банковскую карту, по которой после расплачивалась в кафе и магазинах.
 
Женщину разоблачили и возбудили против неё уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Недавно сельчанка предстала перед судом. Ей дали условный срок. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баргузинского райсуда.
кража уголовное дело суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
Происшествия, 21.12.2023
Он уже находился в полуобморочном состоянии
В Улан-Удэ на оживлённом участке столкнулись три автомобиля
В Улан-Удэ на оживлённом участке столкнулись три автомобиля
Происшествия, 21.12.2023
Они заняли все полосы и серьёзно затруднили движение
В прибрежном селе Бурятии сошла лавина
В прибрежном селе Бурятии сошла лавина
Происшествия, 21.12.2023
Снег завалил трассу в Истоке
В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 920 млн
В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 920 млн
Происшествия, 21.12.2023
Фигуранты незаконно экспортировали свыше 200 тысяч кубометров древесины
В Бурятии молодого водителя отправили за решётку
В Бурятии молодого водителя отправили за решётку
Происшествия, 21.12.2023
21-летний парень дважды попадался пьяным за рулём
В СНТ Улан-Удэ отключили свет
В СНТ Улан-Удэ отключили свет
Происшествия, 21.12.2023
Его не будет до обеда
В Бурятии предотвратили незаконную охоту
В Бурятии предотвратили незаконную охоту
Происшествия, 20.12.2023
На юге республики продолжаются рейды охотнадзора
В Иркутской области сгорели два дома, жилья лишились более 60 человек
В Иркутской области сгорели два дома, жилья лишились более 60 человек
Происшествия, 20.12.2023
С каждым погорельцем обещали провести индивидуальную работу
Жительница Иркутской области обманула фермеров на 9 млн рублей
Жительница Иркутской области обманула фермеров на 9 млн рублей
Происшествия, 20.12.2023
Она брала зерно у фермеров, продавала и не отдавала им деньги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^