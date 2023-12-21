В Бурятии сельчанка стащила банковскую карту и устроила загул по магазинам

Шопинг закончился уголовным делом
Всё произошло в Баргузинском районе. Местная жительница пришла в гости к односельчанке и похитила её банковскую карту, по которой после расплачивалась в кафе и магазинах.
Женщину разоблачили и возбудили против неё уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Недавно сельчанка предстала перед судом. Ей дали условный срок. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баргузинского райсуда.
Шопинг закончился уголовным делом
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