В Ангарске через суд ограничат доступ к «заброшке»

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Здание представляет опасность



В микрорайоне Китой города Ангарска стоит двухэтажное нежилое здание, собственником которого является физическое лицо. Помещение давно не эксплуатируется и находится в заброшенном состоянии. В здании отсутствуют окна, двери и ограждение. Попасть на опасный объект может каждый.



По закону собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества. На этом основании прокурор направил в суд иск с требованием обязать владельца принять меры к ограничению доступа посторонних лиц в здание путём установления ограждения по периметру объекта.



Ангарский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.



После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

