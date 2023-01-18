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В Ангарске через суд ограничат доступ к «заброшке»

В Ангарске через суд ограничат доступ к «заброшке»
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Здание представляет опасность

В микрорайоне Китой города Ангарска стоит двухэтажное нежилое здание, собственником которого является физическое лицо. Помещение давно не эксплуатируется и находится в заброшенном состоянии. В здании отсутствуют окна, двери и ограждение. Попасть на опасный объект может каждый.

По закону собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества. На этом основании прокурор направил в суд иск с требованием обязать владельца принять меры к ограничению доступа посторонних лиц в здание путём установления ограждения по периметру объекта.

Ангарский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 
прокуратура суд Иркутская область

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