16 января

15 января

Популярное

В столице Бурятии произошло более полусотни засоров

В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку

На минувшей неделе на водосетях в Улан-Удэ зарегистрировали порядка 56 засоров. Об этом сообщили в МУП «Водоканал». С 9 по 15 января сотрудники предприятия отремонтировали 15 автоматических и 46 водоразборных колонок и устранили четыре технологических нарушения без отключения потребителей от холодного водоснабжения – на улицах  Светлая, Совхозная, Горхонская и на территории РК «Здоровье».

- Четыре отключения на сетях были проведены на непринятых линиях «Водоканала» в частном секторе, а также по письменному запросу сторонних организаций, – рассказали в МУП. – Два технологических нарушения зафиксировано на оборудовании водонасосных, а ещё четыре – на оборудовании канализационных насосных станций.
 
Для их устранения тоже не пришлось отключать холодную воду. В рамках еженедельной проверки специалисты «Водоканала» привели в порядок семь пожарных гидрантов. 
коммунальная авария Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
Происшествия, 16.01.2023
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия, 16.01.2023
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
Происшествия, 16.01.2023
Пожары произошли в Кабанском и Тарбагатайском районах
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
Происшествия, 16.01.2023
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
Происшествия, 16.01.2023
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе
В Бурятии за выходные не произошло ДТП с пострадавшими
В Бурятии за выходные не произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия, 16.01.2023
За два дня поймали более 30 пьяных водителей
В Бурятии спасли застрявшего у озера рыбака
В Бурятии спасли застрявшего у озера рыбака
Происшествия, 16.01.2023
Мужчине помогли вернуться домой
В Бурятии снизилось число преступлений
В Бурятии снизилось число преступлений
Происшествия, 16.01.2023
Прокуратура озвучила статистические данные
В Улан-Удэ злостного нарушителя дорожных правил отправили за решётку
В Улан-Удэ злостного нарушителя дорожных правил отправили за решётку
Происшествия, 16.01.2023
По вине молодого автомобилиста пострадали люди 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^