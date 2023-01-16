В столице Бурятии произошло более полусотни засоров

Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку







- Четыре отключения на сетях были проведены на непринятых линиях «Водоканала» в частном секторе, а также по письменному запросу сторонних организаций, – рассказали в МУП. – Два технологических нарушения зафиксировано на оборудовании водонасосных, а ещё четыре – на оборудовании канализационных насосных станций.



Для их устранения тоже не пришлось отключать холодную воду. В рамках еженедельной проверки специалисты «Водоканала» привели в порядок семь пожарных гидрантов.



На минувшей неделе на водосетях в Улан-Удэ зарегистрировали порядка 56 засоров. Об этом сообщили в МУП «Водоканал». С 9 по 15 января сотрудники предприятия отремонтировали 15 автоматических и 46 водоразборных колонок и устранили четыре технологических нарушения без отключения потребителей от холодного водоснабжения – на улицах Светлая, Совхозная, Горхонская и на территории РК «Здоровье».