Причина происшествия выясняется
В селе Романовка в Баунтовском районе Бурятии на улице Подгорная сгорел автомобиль «УАЗ». Инцидент произошёл около пяти часов вечера,
Причина происшествия выясняется, сообщается в группе «Баунт-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл днём 3 января в Хоринском районе. В улусе Тэгда вспыхнула стоявшая в гараже Toyota Premio 1992 года выпуска. Под машиной находился включенный нагревательный электроприбор. Капот был накрыт синтетической тканью.
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
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