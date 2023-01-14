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В Бурятии сгорел автомобиль

В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причина происшествия выясняется

В селе Романовка в Баунтовском районе Бурятии на улице Подгорная сгорел автомобиль «УАЗ». Инцидент произошёл около пяти часов вечера,

Причина происшествия выясняется, сообщается в группе «Баунт-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл днём 3 января в Хоринском районе. В улусе Тэгда вспыхнула стоявшая в гараже Toyota Premio 1992 года выпуска. Под машиной находился включенный нагревательный электроприбор. Капот был накрыт синтетической тканью.

пожар

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