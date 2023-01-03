В Бурятии вспыхнул автомобиль, накрытый синтетической тканью

Авто загорелось прямо в гараже





Возгорание случилось днём 3 января в Хоринском районе. В пожарную часть № 48 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии поступило сообщение, что на улице Центральная в улусе Тэгда вспыхнула стоявшая в гараже иномарка.Прибыв на место, пожарные обнаружили объятый пламенем автомобиль Toyota Premio 1992 года выпуска. Под машиной находился включенный нагревательный электроприбор. Капот был накрыт синтетической тканью.В итоге выгорел моторный отсек авто на площади в один квадратный метр. Гараж не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электроприбора. Размер ущерб устанавливается, сообщается в вайбер-группе «Хоринск-инфо.24/7».