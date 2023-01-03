В Бурятии вспыхнул автомобиль, накрытый синтетической тканью

Авто загорелось прямо в гараже
Возгорание случилось днём 3 января в Хоринском районе. В пожарную часть № 48 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии поступило сообщение, что на улице Центральная в улусе Тэгда вспыхнула стоявшая в гараже иномарка.
Прибыв на место, пожарные обнаружили объятый пламенем автомобиль Toyota Premio 1992 года выпуска. Под машиной находился включенный нагревательный электроприбор. Капот был накрыт синтетической тканью.
В итоге выгорел моторный отсек авто на площади в один квадратный метр. Гараж не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электроприбора. Размер ущерб устанавливается, сообщается в вайбер-группе «Хоринск-инфо.24/7».
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