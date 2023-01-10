Авария произошла на федеральной трассе
Накануне, 9 января, на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. Оно произошло днём в Мухоршибирском районе на федеральной трассе «Байкал».
- 50-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, следуя по федеральной автодороге «Иркутск – Чита», в 500 метрах от села Хонхолой не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим съездом с проезжей части дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира – мальчики 11 и 14 лет. Они были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Оба не были пристёгнуты ремнями безопасности, уточнили в Госавтоинспекции.
В Бурятии в ДТП пострадали двое мальчиков
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авария произошла на федеральной трассе
Тела нашли возле многоэтажного дома
Инцидент произошёл в утренние часы
Мужчину, который заявился туда пьяным, уже разыскивает полиция
Судьбу задержанного решит суд
Его откопали из-под метрового слоя снега
Животное спасли работники промышленной базы
Мужчины отправятся в колонию строгого режима
Тело убийца закидал сеном
О пропаже мужчины заявила его жена
Автомобилист скончался на месте
Потерпевший водитель подобрал мужчину, голосовавшего на дороге
За восемь дней жители Иркутской области лишились 11 млн рублей
Вагоны двигались по изменённому маршруту
Девушка гуляла вблизи Иркутской ГЭС