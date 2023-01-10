В Бурятии в ДТП пострадали двое мальчиков

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Авария произошла на федеральной трассе



Накануне, 9 января, на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. Оно произошло днём в Мухоршибирском районе на федеральной трассе «Байкал».



- 50-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, следуя по федеральной автодороге «Иркутск – Чита», в 500 метрах от села Хонхолой не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим съездом с проезжей части дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира – мальчики 11 и 14 лет. Они были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.



Оба не были пристёгнуты ремнями безопасности, уточнили в Госавтоинспекции.

