В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Мужчину поймали на месте преступления



Суд признал жителя села Иволгинск виновным в незаконной рубке леса, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).



В мае этого года мужчина отправился в лес на грузовом автомобиле «ГАЗ-66», чтобы незаконно рубить сосны. Однако во время рубки к нему подошли лесные инспекторы. Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет.



- Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 125 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб в полном объёме и произвёл очистку места незаконной рубки от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе РАЛХ.



«Чёрного» лесоруба приговорили к одному году лишения свободы условно. Вещественные доказательства – бензопила - конфискована, а незаконно вырубленная древесина обращена в доход государства.

