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В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу

В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Мужчину поймали на месте преступления

Суд признал жителя села Иволгинск виновным в незаконной рубке леса, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

В мае этого года мужчина отправился в лес на грузовом автомобиле «ГАЗ-66», чтобы незаконно рубить сосны. Однако во время рубки к нему подошли лесные инспекторы. Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет.

- Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 125 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб в полном объёме и произвёл очистку места незаконной рубки от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе РАЛХ.

«Чёрного» лесоруба приговорили к одному году лишения свободы условно. Вещественные доказательства – бензопила - конфискована, а незаконно вырубленная древесина обращена в доход государства.
черные лесорубы

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