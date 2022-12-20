Мужчину поймали на месте преступления
Суд признал жителя села Иволгинск виновным в незаконной рубке леса, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
В мае этого года мужчина отправился в лес на грузовом автомобиле «ГАЗ-66», чтобы незаконно рубить сосны. Однако во время рубки к нему подошли лесные инспекторы. Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет.
- Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 125 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб в полном объёме и произвёл очистку места незаконной рубки от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе РАЛХ.
«Чёрного» лесоруба приговорили к одному году лишения свободы условно. Вещественные доказательства – бензопила - конфискована, а незаконно вырубленная древесина обращена в доход государства.
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цыбику Максарову вменяют участие в ОПГ, действовавшей на границе
Одного из них удалось поймать на месте
Под утро он стащил телефоны, монеты и энергетик
Ущерб оценён в 100 тысяч рублей
Его поймали с поличным в лесу
Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой
Задержанные приехали из Забайкальского края
Ущерб составил более 100 тысяч рублей
15-летнего юношу задержали в торговом центре
О пожаре сообщили очевидцы
Мужчина ругался матом на членов экипажа
Родители давали ребёнку жаропонижающее в повышенной дозировке
Третий день подряд аварий больше, чем обычно
Площадь свалки уже превышает 2,5 тысячи квадратных метров
Происшествия, 19.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом