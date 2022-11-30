На трассе в Бурятии столкнулись «КамАЗ» и автовоз

Автоавария случилась в тёмное время суток
Вечером 29 ноября на 205 км федеральной трассы «Байкал» в районе села Выдрино Кабанского района Бурятии столкнулись два грузовика.
«КамАЗ» столкнулся с впереди идущим автовозом «Рено».
Обошлось без пострадавших. Автомобили получили повреждения, сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
Из-за ДТП на участке трассы вводилось реверсивное движение.
Автоавария случилась в тёмное время суток
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